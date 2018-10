MÄRKTE-Gewinnmitnahmen drücken Tokioter Börse ins Minus

Frankfurt/Tokio, 04. Okt (Reuters) - Die Rekordlaune an der Wall Street hat Börsianer in Asien kalt gelassen. In Japan sicherten sich Anleger nach der jüngsten Nikkei-Rally auf ein 27-Jahres-Hoch Gewinne. Der Leitindex der Tokioter Börse schloss am Donnerstag 0,6 Prozent tiefer bei 23.975 Punkten. "Investoren haben zunehmend Sorgen, dass die Aktienmärkte in Japan überkauft sind", sagte Analyst Hikaru Sato vom Brokerhaus Daiwa Securities. Auch an den Börse in Hongkong und Südkorea ging es bergab. Die Aktienmärkte in China blieben feiertagsbedingt geschlossen. Einer der wenigen Gewinner in Japan war Toyota mit einem Kursplus von 0,6 Prozent. Der Autobauer will zusammen mit dem japanischen Technologiekonzern Softbank selbstfahrende Autos entwickeln. Softbank-Aktien rückten um 1,3 Prozent vor. Gefragt waren auch Aktien von Versicherungskonzernen wie Dai-ichi Life Holdings und Mitsui Financial. Ihre Titel legten 3,4 und 2,7 Prozent zu. Börsianern zufolge profitierten sie von steigenden Zinserhöhungsspekulationen in den USA. Dort fielen die Arbeitsmarktdaten des Jobvermittlers ADP unerwartet gut aus und Investoren rechnen nun damit, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen schneller erhöht als geplant. Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen daraufhin auf den höchsten Stand seit sieben Jahren. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.975,62 -0,6 Topix 1.801,19 -0,1 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 26.596,38 -1,8 Kospi 2.274,26 -1,5 Euro/Dollar 1,1478 Pfund/Dollar 1,2937 Dollar/Yen 114,32 Dollar/Franken 0,9909 Dollar/Yuan 6,8680 Dollar/Won 1.129,46 (Reporter: Ayai Tomisawa und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)