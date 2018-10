MÄRKTE-Steigende US-Bondrenditen belasten Tokioter Börse

Tokio, 05. Okt (Reuters) - Die Aussicht auf steigende Anleiherenditen in den USA hat die Anleger am asiatischen Aktienmarkt beunruhigt. Der Nikkei-Index verlor am Freitag 0,8 Prozent auf 23.783 Zähler, der breiter gefasste Topix gab 0,5 Prozent nach. Investoren fürchten, dass die Aktienmärkte an Attraktivität verlieren, weil immer mehr Anleger wegen der höheren Aufschläge in US-Staatsanleihen umschichten. Die Renditen der US-Staatsbonds, die zuletzt auf ein Sieben-Jahres-Hoch von 3,23 Prozent kletterten, werden von den anziehenden Zinsen in den USA getrieben. Bei den Einzelwerten standen die Aktien japanischer Technologie-Firmen und Lieferanten des iPhone-Herstellers Apple auf den Verkaufslisten. So verloren Tokyo Electron 2,6 Prozent, Advantest Corp gaben 4,1 Prozent nach. Noch stärker ging es bei den chinesischen Tech-Titeln bergab. Lenovo brachen um 14 Prozent ein, bei ZTE ging es rund zehn Prozent nach unten. Hintergrund für die Kursverluste war ein Bericht der Agentur Bloomberg über angebliche Spionage-Chips. Demnach sollen chinesische Spione schadhafte Computerchips direkt in Technologie installiert haben, die von rund 30 Unternehmen und verschiedenen US-Behörden genutzt wurden. Als Betroffene werden auch Apple und Amazon genannt. Anleger sorgten sich nun, dass der Bericht dem Absatz des Computerherstellers Lenovo und des Handy- und Netzwerkbauers ZTE schaden und Verbraucher davon abhalten könnte, chinesische Güter zu kaufen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.783,72 -0,8 Topix 1.792,65 -0,5 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 26.611,22 -0,1 Kospi 2.267,51 -0,3 Euro/Dollar 1,1508 Pfund/Dollar 1,3028 Dollar/Yen 113,91 Dollar/Franken 0,9931 Dollar/Yuan 6,8680 Dollar/Won 1.130,42 (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)