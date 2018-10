MÄRKTE-Neue Konjunkturhilfe stützt Chinas Börse - Tokio tiefer

Frankfurt/Tokio, 09. Okt (Reuters) - Neue Hilfen der chinesischen Regierung zur Ankurbelung der Konjunktur stabilisieren den Aktienmarkt in der Volksrepublik. Die Börse Shanghai hielt sich am Dienstag knapp im Plus, nachdem sie am Vortag um fast vier Prozent eingebrochen war. Der Staat will Steuernachlässe auf Exporte erhöhen und die Rückerstattung beschleunigen. "Dies ist der effektivste Weg, um die Beeinträchtigungen durch den Handelskrieg mit den USA abzufedern und den Arbeitsmarkt zu stabilisieren", urteilten die Analysten der OCBC Bank. Außerhalb Chinas bereitete Anlegern die drohende Abkühlung der Konjunktur in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft weiterhin Kopfschmerzen. In Japan gerieten Aktien von Unternehmen mit einem großen China-Geschäft unter Verkaufsdruck. Der Nikkei-Index verlor 1,4 Prozent auf 23.445,45 Punkte. Ein Teil der Verluste ging allerdings auf das Konto von Nachhol-Effekten, weil die Tokioter Börse am Montag feiertagsbedingt geschlossen war. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.469,39 -1,3 Topix 1.761,12 -1,8 Shanghai 2.712,67 -0,1 CSI300 3.279,79 -0,3 Hang Seng 26.209,29 +0,0 Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,1468 Pfund/Dollar 1,3076 Dollar/Yen 113,14 Dollar/Franken 0,9937 Dollar/Yuan 6,9211 Dollar/Won 1.135,25 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)