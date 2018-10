MÄRKTE-Wachstumssorgen dämpfen Stimmung an Asiens Börsen

Tokio, 10. Okt (Reuters) - Wachstumssorgen haben am Mittwoch die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten belastet. Der Internationale Währungsfonds schraubte seine Prognose für die Weltkonjunktur herunter, vor allem wegen der Handelskonflikte zwischen den USA und China. “Angesichts der Unsicherheit, die an den Finanzmärkten weltweit zu spüren ist, halten sich viele Investoren zurück, bis sie mehr Klarheit zur weiteren Entwicklung der US-Staatsanleihen und der chinesischen Märkte erhalten”, sagte Yasuo Sakuma, Chefinvestor bei Libra Investments.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 0,24 Prozent schwächer bei 23.413 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,36 Prozent.

Der Dollar gab angesichts zuletzt geringerer Bondrenditen nach. Ein Dollar kostete 113,01 Yen. Der Euro legte leicht zu auf 1,1507 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9905 Franken je Dollar und 1,1400 Franken je Euro gehandelt.