MÄRKTE-Asiens Börsen stabilisiert - Softbank auf Talfahrt

Frankfurt/Tokio, 10. Okt (Reuters) - Nach den jüngsten Kursverlusten wagen sich einige Anleger vorsichtig in die asiatischen Aktienmärkte zurück. Der japanische Nikkei-Index schloss am Mittwoch 0,2 Prozent höher bei 23.517.79 Punkten und die Börse Shanghai hielt sich mit 2722 Zählern ebenfalls knapp im Plus. Spekulationen auf aggressivere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed dämpften allerdings die Kauflaune der Anleger, sagten Börsianer. Hinzu komme die Verunsicherung wegen des anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China. In Tokio brachen die Titel von Softbank gegen den Trend um fünf Prozent ein und standen vor dem größten Tagesverlust seit zwei Jahren. Der Technologieinvestor und Telekomkonzern will einem Insider zufolge seinen Anteil am Büroflächen-Vermieter WeWork aufstocken. Nach einem Bericht des "Wall Street Journal" solle das Investment ein Volumen von 15 bis 20 Milliarden Dollar haben. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.506,04 +0,2 Topix 1.763,86 +0,2 Shanghai 2.725,61 +0,2 CSI300 3.286,77 -0,1 Hang Seng 26.341,03 +0,6 Kospi 2.227,72 -1,2 Euro/Dollar 1,1502 Pfund/Dollar 1,3163 Dollar/Yen 113,01 Dollar/Franken 0,9912 Dollar/Yuan 6,9172 Dollar/Won 1.133,60 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)