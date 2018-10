MÄRKTE-Talfahrt asiatischer Börsen vorerst gestoppt

Frankfurt/Tokio, 12. Okt (Reuters) - Nach einem mehrtägigen Kursrutsch haben sich die asiatischen Börsen am Freitag stabilisiert. Der japanische Nikkei-Index stieg um 0,3 Prozent auf 22.656 Punkte und die Börse Shanghai legte 0,5 Prozent auf 2595 Zähler zu. Eine nachhaltige Erholung sei aber noch nicht in Sicht, sagte Masahiro Ichikawa, Anlagestratege vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. Viele Anleger scheuten größere Käufe, weil sie eine Beeinträchtigung der Weltkonjunktur durch den Zollstreit zwischen den USA und China befürchteten. Gegen den Trend rutschten die Aktien der japanischen Versicherer um 2,5 Prozent ab. Börsianer nannten Gewinnmitnahmen als Grund. Außerdem lasteten Kursverluste der US-Konkurrenten Prudential oder AIG auf der Stimmung. Deren Papiere hatten am Donnerstag fünf und 4,3 Prozent verloren. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.694,66 +0,5 Topix 1.702,45 +0,0 Shanghai 2.596,90 +0,5 CSI300 3.162,61 +1,2 Hang Seng 25.706,12 +1,7 Kospi 2.160,74 +1,5 Euro/Dollar 1,1593 Pfund/Dollar 1,3238 Dollar/Yen 112,43 Dollar/Franken 0,9901 Dollar/Yuan 6,9057 Dollar/Won 1.131,11 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)