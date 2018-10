MÄRKTE-Handelsstreit mit USA setzt Asiens Börsen zu

Frankfurt/Tokio, 15. Okt (Reuters) - Aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen einer erneuten Verschärfung des Handelsstreits mit den USA ziehen sich weitere Anleger aus den asiatischen Märkten zurück. Der japanische Nikkei-Index verlor am Montag 1,8 Prozent auf 22.286 Punkte, die Börse Shanghai büßte 0,7 Prozent auf 2588 Zähler ein. Nervös mache Investoren vor allem die Möglichkeit, dass die USA ihren Druck auf China und Japan verstärkt, damit diese eine weitere Abwertung ihrer jeweiligen Währungen verhindern. Daher sei ein Ende der aktuellen Talfahrt vorerst nicht in Sicht. Je niedriger der Wechselkurs, desto größer sind die Wettbewerbschancen von Unternehmen auf dem Weltmarkt. Bei den Unternehmen rückte Softbank ins Rampenlicht. Grund sind die wirtschaftlichen Verbindungen des Telekom-Konzerns und Technologie-Investors zu Saudi-Arabien. Das Königreich, das rund die Hälfte am Technologiefonds von Softbank hält, steht wegen des verschwundenen regimekritischen saudi-arabischen Journalisten Dschamal Chaschoggi unter Druck. Softbank-Aktien fielen um 7,5 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.271,30 -1,9 Topix 1.675,44 -1,6 Shanghai 2.581,71 -1,0 CSI300 3.138,46 -1,0 Hang Seng 25.471,97 -1,3 Kospi 2.143,10 -0,9 Euro/Dollar 1,1555 Pfund/Dollar 1,3126 Dollar/Yen 111,87 Dollar/Franken 0,9899 Dollar/Yuan 6,9203 Dollar/Won 1.134,43 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)