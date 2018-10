MÄRKTE-Börse in Tokio mit Gewinnen

Tokio, 16. Okt (Reuters) - Der japanische Aktienmarkt hat am Dienstag Gewinne verzeichnet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Ende des Vormittagshandels 0,61 Prozent im Plus bei 22.407 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,45 Prozent auf 1682 Zähler zu. Händler machten vor allem markttechnische Gründe für die Gewinne verantwortlich. Gefragt waren insbesondere Schwergewichte wie Softbank, deren Papiere 2,8 Prozent zulegten. Auch Autowerte verzeichneten Gewinne. Aktien von Apple-Zulieferern gaben dagegen nach. Die Analysten von Goldman Sachs sehen Signale für eine geringere Nachfrage in China nach Produkten des iPhone-Herstellers. Am Montag hatte der Nikkei 1,8 Prozent verloren.

Der Euro wurde kaum verändert mit 1,1572 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 111,99 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9883 Franken je Dollar und 1,1437 Franken je Euro gehandelt. (Reporter: Ayai Tomisawa geschrieben von Boris Berner; bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern: 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)