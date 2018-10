MÄRKTE-Anleger in Japan auf Einkaufstour - China-Börsen im Minus

Tokio/Frankfurt, 16. Okt (Reuters) - Anleger in Japan haben die Kursverluste der vergangenen Tage zum Wiedereinstieg in Aktien genutzt. Der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei legte am Dienstag um 1,2 Prozent zu. Der breiter gefasste Topix-TOPX-Index gewann 0,7 Prozent. Andernorts in der Region blieb die Stimmung gedämpft. Die Börsen in Shanghai und Shenzen verloren je knapp ein Prozent. Neben dem nach wie vor nicht gelösten Handelsstreit zwischen den USA und China machten Anleger die Spannungen zwischen Saudi- Arabien und der Türkei zunehmend nervös, sagte Marktanalyst Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. "Der Fokus der Märkte hat sich wegen des Vorfalls in Saudi-Arabien auf den Nahen Osten verlagert." Die Türkei beschuldigt das Königreich, den regierungskritischen Journalisten Dschamal Chaschoggi getötet und seine Leiche fortgeschafft zu haben. US-Präsident Donald Trump hat wegen der Affäre seinen Außenminister Mike Pompeo nach Saudi-Arabien geschickt. An der Börse in Japan waren insbesondere Schwergewichte wie Softbank und Fast Retailing gefragt, deren Papiere je rund drei Prozent zulegten. Auch Autowerte verzeichneten Gewinne. Aktien von Apple-Zulieferern gaben dagegen nach. Die Analysten der Investmentbank Goldman Sachs sehen Signale für eine geringere Nachfrage in China nach Produkten des iPhone-Herstellers. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.531,99 +1,2 Topix 1.687,91 +0,7 Shanghai 2.545,15 -0,9 CSI300 3.099,29 -0,9 Hang Seng 25.316,97 -0,5 Kospi 2.141,80 -0,2 Euro/Dollar 1,1572 Pfund/Dollar 1,3157 Dollar/Yen 112,02 Dollar/Franken 0,9890 Dollar/Yuan 6,9221 Dollar/Won 1.128,00 (Reporter: Ayai Tomisawa, Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)