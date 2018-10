MÄRKTE-US-Aktienrally gibt Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 17. Okt (Reuters) - Die Kursgewinne an der Wall Street ermuntern Anleger zum Einstieg in den asiatischen Aktienmarkt. Der japanische Nikkei-Index stieg am Mittwoch um ein Prozent auf 22.783 Punkte, und die Börse Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 2555 Zähler. Die vorangegangenen Verluste seien lediglich Gewinnmitnahmen gewesen, sagte Volkswirt Soichiro Monji vom Vermögensverwalter Daiwa SB. Daher stünden die Chancen für eine Wiederaufnahme der Kursrally gut. "Die anstehenden Firmenbilanzen sollten das Bild einer robusten Konjunktur untermauern." Anfang des Monats war der Nikkei auf ein 27-Jahres-Hoch geklettert. Zu den Favoriten der Anleger gehörten Technologiewerte, die angesichts der starken Zahlen der US-Onlinevideothek Netflix von der verbesserten Branchenstimmung profitierten. Tokyo Electron, Screen Holdings und Advantest gewannen bis zu 5,3 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.841,12 +1,3 Topix 1.713,87 +1,5 Shanghai 2.553,31 +0,3 CSI300 3.107,19 +0,2 Hang Seng Kein Handel Kospi 2.169,83 +1,2 Euro/Dollar 1,1555 Pfund/Dollar 1,3177 Dollar/Yen 112,25 Dollar/Franken 0,9912 Dollar/Yuan 6,9213 Dollar/Won 1.127,03 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)