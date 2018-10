MÄRKTE-Konjunktursorgen bremsen asiatische Börsen aus

Frankfurt/Tokio, 18. Okt (Reuters) - Die Furcht vor einem schwächeren Wirtschaftswachstum in China infolge des Handelskonflikts mit den USA hat Anleger am Donnerstag umgetrieben. In China fiel der Leitindex zeitweise um mehr als zwei Prozent auf den tiefsten Stand seit vier Jahren. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt eine neue Runde von Strafzöllen eingeläutet, China reagierte mit Gegenmaßnahmen. Ministerpräsident Li Keqiang betonte, dass die Wirtschaft der Volksrepublik Gegenwind zu erwarten hat. Er deutete zudem an, dass die chinesische Führung die negativen Effekte des Handelskonflikts mit Konjunkturmaßnahmen abfedern könnte. Auch die Aussicht auf einen strafferen Kurs der US-Notenbank Fed dämpfte die Kauflust der Anleger. Wie aus dem Protokoll der September-Sitzung hervorgeht, sprachen sich alle Währungshüter für eine Anhebung der Leitzinsen aus. Die Geschlossenheit könnte Erwartungen an den Finanzmärkten nähren, dass der nächste Zinsschritt nach oben bereits im Dezember bevorsteht. Auch die jüngsten Außenhandelsdaten für Japan trübten die Stimmung. Überraschend sanken die Exporte im September auf Jahressicht erstmals seit 22 Monaten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab 0,8 Prozent auf 22.658 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index fiel um 0,5 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.658,16 -0,8 Topix 1.704,64 -0,5 Shanghai 2.499,32 -2,4 CSI300 3.058,06 -1,9 Hang Seng 25.295,93 -0,7 Kospi 2.148,31 -0,9 Euro/Dollar 1,1488 Pfund/Dollar 1,3080 Dollar/Yen 112,48 Dollar/Franken 0,9953 Dollar/Yuan 6,9381 Dollar/Won 1.134,71 (Reporterin: Anika Ross, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)