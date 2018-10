MÄRKTE-Börse in Tokio nimmt Kurs auf dritte Verlust-Woche infolge

Tokio, 19. Okt (Reuters) - Der japanische Aktienmarkt hat am Freitag Kurs auf die dritte Woche infolge mit Verlusten genommen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte gegen Mittag in Tokio 1,1 Prozent im Minus bei 22.411 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor ebenfalls 1,1 Prozent auf 1685 Zähler. Nach Angaben von Experten belasteten der Handelsstreit, das Ringen um den italienischen Haushalt, die Aussicht auf steigende Zinsen in den USA und Wachstumssorgen in China das Börsengeschehen. Auch der Index für die Handelsplätze im Asien-Pazifik-Raum ohne Japan lag im Minus.

Der Euro wurde kaum verändert mit 1,1454 Dollar gehandelt. Die US-Währung notierte bei 112,23 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9966 Franken je Dollar und 1,1421 Franken je Euro bewertet. (Büro Tokio geschrieben von Christian Rüttger; bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern: 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)