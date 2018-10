MÄRKTE-Dritte Verlustwoche für Nikkei - China-Börsen im Plus

Tokio/Frankfurt, 19. Okt (Reuters) - Die Börse in Japan hat die dritte Woche mit Verlusten hinter sich. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor am Freitag 0,6 Prozent auf 22.532 Punkte. "Es gibt derzeit eine ganze Menge an Unsicherheiten", sagte Analyst Shusuke Yamada von der Bank of America Merrill Lynch. Vor allem der Handelsstreit, das Ringen um den italienischen Haushalt, die Aussicht auf steigende Zinsen in den USA und Wachstumssorgen in China belasteten das Börsengeschehen. Die Wirtschaft in der Volksrepublik wuchs im dritten Quartal so schwach wie zuletzt während der globalen Finanzkrise. Das Bruttoinlandsprodukt legte zwischen Juli und September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,5 Prozent zu, Analysten hatten mit einem stärkeren Zuwachs gerechnet. Der Aktienindex in Shanghai fiel zunächst auf den tiefsten Stand seit fast vier Jahren, erholte sich aber nach Aussagen der chinesischen Aufsichtsbehörden wieder und notierte 2,4 Prozent fester. Die Regulatoren stellten unter anderem in Aussicht, dass es Vermögensverwaltern von großen Banken künftig erlaubt sein soll, direkt in Aktien zu investieren. Außerdem sollen sich private Firmen künftig einfacher durch die Ausgabe von Anleihen refinanzieren können. Analysten warnten dennoch vor weiteren Belastungen für die chinesische Wirtschaft. "Wir sind für die wirtschaftlichen Aussichten nicht so optimistisch, da die Exporte mit weiterem Gegenwind konfrontiert sind, weil die US-Zölle einsetzen und die Nachfrage aus den Schwellenländern abebbt", sagte Nie Wen, Analyst beim Brokerhaus Hwabao Trust. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.532,08 -0,6 Topix 1.692,85 -0,7 Shanghai 2.543,94 +2,3 CSI300 3.128,03 +2,8 Hang Seng 25.702,70 +1,0 Kospi 2.156,26 +0,4 Euro/Dollar 1,1455 Pfund/Dollar 1,3026 Dollar/Yen 112,44 Dollar/Franken 0,9964 Dollar/Yuan 6,9307 Dollar/Won 1.131,57 (Reporter: Andrew Galbraith, Daniel Leussink, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)