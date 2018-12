MÄRKTE-Hoffnung im Zollstreit treibt asiatische Börsen an

Frankfurt, 12. Dez (Reuters) - Anleger an den asiatischen Börsen haben zur Wochenmitte auf eine Annäherung im amerikanisch-chinesischen Zollstreit gesetzt. In Tokio legte der Nikkei-Index mit 2,2 Prozent auf 21.602 Punkte so stark zu wie seit rund einem Monat nicht mehr zu. Der breiter gefasste Topix gewann zwei Prozent. Auch an den übrigen Handelsplätzen in Asien ging es aufwärts. US-Präsident Donald Trump nährte die Hoffnungen der Investoren auf eine Entspannung. Dieser hatte in einem Reuters-Interview gesagt, dass China "enorme Mengen" an US-Sojabohnen kaufe und Handelsgespräche mit Peking telefonisch bereits im Gange seien. Außerdem seien weitere Treffen zwischen amerikanischen und chinesischen Vertretern wahrscheinlich. Ebenfalls positiv werteten die Anleger die Freilassung auf Kaution der Huawei -Finanzchefin Meng Wanzhou. Sie war auf Betreiben der USA Anfang Dezember in Vancouver festgenommen worden. Meng war auf Betreiben der USA Anfang Dezember in Vancouver festgenommen worden. Bei den Einzelwerten lagen vor allem exportorientierte Unternehmen hoch in der Gunst der Anleger. Aktien des Autobauers Honda Motor legten zwei Prozent zu. Ehrgeizige Unternehmensziele bescherten Yamaha Motor einen Kurssprung von mehr als vier Prozent. Auch Technologiewerte waren gefragt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.602,75 +2,2 Topix 1.606,61 +2,0 Shanghai 2.602,65 +0,3 CSI300 3.170,45 +0,3 Hang Seng 26.198,58 +1,7 Kospi 2.082,57 +1,4 Euro/Dollar 1,1322 Pfund/Dollar 1,2505 Dollar/Yen 113,50 Dollar/Franken 0,9934 Dollar/Yuan 6,8918 Dollar/Won 1.128,80 (Reporter: Ayai Tomisawa, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Petra Jasper. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)