MÄRKTE-Annäherung im Handelsstreit stützt Börsen in Asien

Frankfurt, 13. Dez (Reuters) - Ermutigt von Kursgewinnen an der Wall Street haben Anleger an den asiatischen Börsen am Donnerstag zugegriffen. Beflügelt wurden die Kurse von der Hoffnung auf eine Annäherung im amerikanisch-chinesischen Zollstreit. Der Nikkei der 225 führenden Werte in Japan kletterte um ein Prozent auf 21.816 Punkte, der breiter gefasste Topix gewann 0,6 Prozent. Börsianer warnten allerdings vor zu viel Optimismus. "Die Handelsgespräche sind mit hoher Unsicherheit behaftet", sagte Marktstratege Yoshinori Shigemi vom Vermögensverwalter JPMorgan Asset Management. "Wir müssen tatsächliche Fortschritte bei den Verhandlungen sehen." Bei den Einzelwerten in Tokio sprangen Takeda Pharmaceutical um rund sieben Prozent in die Höhe, nachdem ein Analysehaus die Anteilsscheine des Pharmakonzerns hochgestuft hatte. Auch Technologiewerte waren gefragt. An den chinesischen Börsen setzten Anleger auf konjunkturstützende Maßnahmen der Regierung und eine lockere Geldpolitik. Im Dezember wird eine wichtige Konferenz erwartet, bei der die Regierung üblicherweise die zentrale Marschrichtung für die Wirtschaft vorgibt. Der Shanghaier Index legte 1,2 Prozent zu. Vor allem Finanzwerte waren gefragt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.816,19 +1,0 Topix 1.616,65 +0,6 Shanghai 2.633,27 +1,2 CSI300 3.218,79 +1,5 Hang Seng 26.495,55 +1,2 Kospi 2.095,55 +0,6 Euro/Dollar 1,1373 Pfund/Dollar 1,2625 Dollar/Yen 113,39 Dollar/Franken 0,9933 Dollar/Yuan 6,8642 Dollar/Won 1.122,33 (Reporterin: Anika Ross, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)