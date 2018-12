MÄRKTE-Börsen in Asien gehen mit Verlusten ins Wochenende

Frankfurt/Tokio, 14. Dez (Reuters) - Aus Sorge vor einer Konjunkturschwäche haben Anleger in Asien zum Wochenabschluss Aktien aus ihren Depots geworfen. Händler verwiesen auf den Tankan-Bericht, der eine Verschlechterung der Stimmung in den japanischen Industriebetrieben in den kommenden Monaten signalisierte. Auch die Abschwächung der chinesischen Industrieproduktion im November machte der Börse zu schaffen. "Die Aktienmärkte reagieren zur Zeit sehr sensibel auf schlechte Nachrichten", sagte Shoji Hirakawa, Chef-Anlagestratege beim Tokai Tokyo Research Institute. Der japanische Leitindex Nikkei schloss am Freitag zwei Prozent schwächer bei 21.374 Punkten. Der breiter gefasste Topix gab 1,5 Prozent nach. An den Börsen in Schanghai und Shenzen sowie Hongkong und Südkorea ging es ebenfalls um je gut ein Prozent nach unten. Bei den Einzelwerten sprangen die Aktien von Japan Display um 35 Prozent in die Höhe. Der Hersteller von Flüssigkristallbildschirmen führt nach eigenen Angaben Gespräche mit anderen Unternehmen über Kooperationen. Unter Druck gerieten Aktien von Apple-Zulieferern, weil dem US-Konzern in China wegen eines Patentstreits mit Qualcomm ein Verkaufsverbot für einige seiner iPhone-Modelle droht. Apples größter Zulieferer Foxconn aus Taiwan verlor an der Börse rund zwei Prozent. Andere Konzerne wie Shenzhen Sunway Communication oder Luxshare Precision gaben 7,5 und 4,8 Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.374,83 -2,0 Topix 1.592,16 -1,5 Shanghai 2.595,81 -1,5 CSI300 3.168,10 -1,6 Hang Seng 26.112,98 -1,6 Kospi 2.069,38 -1,3 Euro/Dollar 1,1346 Pfund/Dollar 1,2607 Dollar/Yen 113,58 Dollar/Franken 0,9944 Dollar/Yuan 6,8927 Dollar/Won 1.130,29 (Reporter: Ayai Tomisawa, Patricia Uhlig, redigiert von Petra Jasper Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)