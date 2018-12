MÄRKTE-Nikkei legt zum Wochenauftakt zu - China-Sorgen bleiben aber

Frankfurt/Tokio, 17. Dez (Reuters) - An der Börse in Japan haben am Montag Schnäppchenjäger Chancen gesucht. Allerdings hielt sich die Sorge über einen weltweiten Konjunktureinbruch weiterhin in den Köpfen der Anlegern, wie Investmentstratege Toru Ibayashi vom Vermögensverwalter UBS Securities in Japan sagte. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index der Börse in Tokio schloss 0,6 Prozent fester bei 21.506 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,1 Prozent zu. Vor allem Aktien von Maschinenbauern und Technologieunternehmen waren gefragt. An der Börse in China blieb die Stimmung gedämpft. Die Aktienindizes in Schanghai und Shenzen notierten leicht im Minus. Daten von vergangener Woche zeigte, dass sich die Industrieproduktion in China im November abschwächte. Zudem entwickelte sich der Einzelhandel schlechter als erwartet. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.506,88 +0,6 Topix 1.594,20 +0,1 Shanghai 2.589,98 -0,1 CSI300 3.151,12 -0,5 Hang Seng 26.101,56 +0,0 Kospi 2.071,09 +0,1 Euro/Dollar 1,1308 Pfund/Dollar 1,2583 Dollar/Yen 113,46 Dollar/Franken 0,9974 Dollar/Yuan 6,8997 Dollar/Won 1.129,49 (Reporter: Ayai Tomisawa, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Boris Berner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)