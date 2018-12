MÄRKTE-Börse Tokio im Minus - Softbank-Debüt belastet

Frankfurt/Tokio, 19. Dez (Reuters) - Ein enttäuschendes Börsendebüt des Mobilfunkers Softbank setzt der japanischen Börse zu. Der Nikkei-Index fiel am Mittwoch zeitweise auf ein Neun-Monats-Tief von 20.880,73 Punkten und schloss 0,6 Prozent im Minus bei 20.987,92 Zählern. Die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank sorge zusätzlich für Nervosität, sagte Analyst Yutaka Miura von der Investmentbank Mizhuo. "Diejenigen, die eine Aufwertung des Yen erwarten, verkaufen Aktien. Diejenigen, die mit steigenden Aktienkursen rechnen, lösen ihre Wetten auf weitere Verluste auf." In China standen die Zeichen ebenfalls auf Verkauf. Die Börse Shanghai verlor 1,1 Prozent. Beim Börsendebüt von Software Corp, einer Tochter des japanischen Technologiekonzerns Software Group, schlossen die Aktien des Mobilfunkers mit 1282 Yen 14,5 Prozent unter dem Ausgabepreis. Mit einem Volumen von umgerechnet knapp 21 Milliarden Euro war die Emission die bislang größte in Japan. Die Titel von Softbank Group gaben ein Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.987,92 -0,6 Topix 1.556,15 -0,4 Shanghai 2.549,56 -1,1 CSI300 3.091,13 -1,2 Hang Seng 25.820,44 +0,0 Kospi 2.078,84 +0,8 Euro/Dollar 1,1392 Pfund/Dollar 1,2658 Dollar/Yen 112,40 Dollar/Franken 0,9922 Dollar/Yuan 6,8935 Dollar/Won 1.123,30 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)