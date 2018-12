MÄRKTE-Asiatische Börsen knicken nach Fed-Entscheid ein

Tokio, 20. Dez (Reuters) - Der Zinsausblick der US-Notenbank hat die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag verschreckt. Der Nikkei-Index verlor 2,8 Prozent auf 20.392 Punkte und schloss damit auf dem niedrigsten Stand seit September 2017. Der breiter gefasste Topix gab 2,5 Prozent nach und auch in China ließen die Investoren lieber die Finger von Aktien. Die US-Notenbank hatte am Mittwoch die Zinsen wie erwartet erneut angehoben und zudem durchblicken lassen, 2019 nur noch mit zwei statt der bislang drei anvisierten weiteren Erhöhungen zu rechnen. Börsianer fürchten aber, dass selbst das zu viel sein könnte angesichts eines möglichen weiteren US-Wirtschaftsabschwungs im Gefolge des Handelsstreits zwischen den USA und China, einer abflauenden Wirkung der US-Steuersenkungen und sich verschärfender Finanzierungsbedingungen für Unternehmen. An der Wall Street waren die Kurse nach der Fed-Erklärung auf Talfahrt gegangen. Im Gegensatz zur US-Notenbank fährt die japanische Notenbank weiter auf ihrem ultralockeren geldpolitischen Kurs. Ihren Strafzins auf Einlagen von Geschäftsbanken beließen die Währungshüter am Donnerstag wie erwartet bei 0,1 Prozent. Auch wiederholten sie die Ankündigung, dass die Zinsen noch für längere Zeit auf sehr niedrigem Niveau bleiben werden. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.392,58 -2,8 Topix 1.517,16 -2,5 Shanghai 2.536,27 -0,5 CSI300 3.067,42 -0,8 Hang Seng 25.547,66 -1,2 Kospi 2.060,12 -0,9 Euro/Dollar 1,1421 Pfund/Dollar 1,2665 Dollar/Yen 111,84 Dollar/Franken 0,9924 Dollar/Yuan 6,8977 Dollar/Won 1.126,00 (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)