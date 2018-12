MÄRKTE-Tokioter Börse taucht zum Wochenschluss erneut ab

Tokio, 21. Dez (Reuters) - Die Anleger an den asiatischen Märkten haben auch zum Wochenschluss einen großen Bogen um Aktien gemacht. Die Sorgen um den Zustand der US-Wirtschaft lasteten auf der Stimmung. Vor allem die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA machten die Börsianer unruhig. Der Nikkei-Index fiel mit 20.006 Zählern zeitweise auf den tiefsten Stand seit 15 Monaten - aus dem Handel ging er 1,1 Prozent schwächer bei 20.166 Punkten. Das Börsenbarometer steuerte damit auf sein schlechtestes Quartal seit globalen Finanzkrise 2008 zu. Der breiter gefasste Topix-Index gab am Freitag 1,9 Prozent nach. "Die Investoren haben komplett das Handtuch geworfen, nachdem US-Fed-Chef Powell die Märkte enttäuscht hatte", sagte Yasuo Sakuma von Libra Investments. "Es würde mich nicht wundern, wenn der Nikkei-Index unter die Marke von 20.000 Punkten fällt." Die US-Notenbank hatte am Mittwoch durchblicken lassen, 2019 nur noch mit zwei statt der bislang drei anvisierten weiteren Zinserhöhungen zu rechnen. Experten sorgen sich aber, dass selbst das zu viel sein könnte angesichts eines möglichen weiteren US-Wirtschaftsabschwungs. An der Wall Street waren die Kurse nach der Fed-Erklärung bereits am Mittwoch auf Talfahrt gegangen und hatten den Kursrutsch am Donnerstag fortgesetzt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.166,19 -1,1 Topix 1.488,19 -1,9 Shanghai 2.516,25 -0,8 CSI300 3.029,40 -1,2 Hang Seng 25.668,77 +0,2 Kospi 2.061,49 +0,1 Euro/Dollar 1,1462 Pfund/Dollar 1,2676 Dollar/Yen 111,28 Dollar/Franken 0,9865 Dollar/Yuan 6,8938 Dollar/Won 1.120,20 (Reporterin: Tomo Uetake, Daniela Pegna, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)