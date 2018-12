MÄRKTE-Börse in Tokio leicht erholt

Tokio, 26. Dez (Reuters) - Der japanische Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach den Kurseinbrüchen des Vortags etwas erholt gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Ende des Vormittagshandels 0,45 Prozent im Plus bei 19.241 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,88 Prozent auf 1427 Zähler. Am Dienstag hatte der Nikkei fünf Prozent verloren und auf einem 20-Monatstief geschlossen. Der Euro notierte etwas höher bei 1,1411 Dollar.

Die schwankende Stimmung an der Börse hat Experten zufolge mit der Talfahrt der US-Börsen an Heiligabend zu tun. Investoren seien verunsichert wegen der anhaltenden Haushaltssperre in den USA und des Konflikts zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der Notenbank Jerome Powell.

