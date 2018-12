MÄRKTE-Nikkei folgt Wall Street nach oben - Wieder über 20.000 Punkte

Frankfurt/Tokio, 27. Dez (Reuters) - Die Kursrally an der Wall Street hat auch die Anleger in Japan in Kauflaune versetzt. Der Leitindex Nikkei beendete den Handel am Donnerstag 3,9 Prozent fester bei 20.077 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte noch stärker zu. Am Mittwoch war der Nikkei zeitweise auf den niedrigsten Stand seit April 2017 gefallen. Analysten warnten vor zu viel Euphorie. "Die japanischen Aktien mögen heute höher notieren, aber angesichts der großen Volatilität am Markt, kann es morgen schon wieder ganz anders aussehen", sagte Volkswirt Soichiro Monji vom Vermögensverwalter Daiwa SB Investments. Zudem verwies er darauf, dass es wegen des ausgedünnten Handels zwischen den Jahren zu größeren Schwankungen als sonst kommen kann. In den USA hatten die Börsen nach dem drastischen Einbruch am Heiligabend kräftig aufgeholt. Der Dow-Jones-Index legte erstmals in einer einzigen Handelssitzung mehr als 1000 Punkte zu. Vor allem Technologie- und Einzelhandelswerte waren gefragt. Unter den größten Gewinnern in Japan waren die Index-Schwergewichte SoftBank und Fast Retailing mit Kursgewinnen von 4,7 und 1,3 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.077,62 +3,9 Topix 1.501,63 +4,9 Shanghai 2.493,73 -0,2 CSI300 3.003,66 +0,1 Hang Seng 25.547,69 -0,4 Kospi 2.028,44 +0,0 Euro/Dollar 1,1385 Pfund/Dollar 1,2658 Dollar/Yen 111,06 Dollar/Franken 0,9925 Dollar/Yuan 6,8917 Dollar/Won 1.119,60 (Reporter: Shinichi Saoshiro, Patricia Uhlig, redigiert von Nadine Schimroszik. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)