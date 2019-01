MÄRKTE-Chinas Konjunkturdaten schicken Asiens Börsen auf Talfahrt

Tokio, 02. Jan (Reuters) - Enttäuschende Konjunkturdaten aus China haben den asiatischen Börsen am ersten Handelstag im neuen Jahr einen Dämpfer verpasst. Der Index der Aktien im asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans büßte mehr als ein Prozent ein, der Index der Bluechip-Werte an der Börse in Shanghai ebenfalls. Die chinesische Industrie muss dem Handelsstreit mit den USA Tribut zollen und schrumpfte im Dezember erstmals seit 19 Monaten. Der Caixin/Markit Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel auf 49,7 Punkte von 50,2 Zähler im November und entwickelte sich damit deutlich schwächer als die 50,1 Punkte, die von Reuters befragte Volkswirte erwartet hatten. Der südkoreanische Aktienindex fiel knapp ein Prozent. Japans Börsen blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

“Die externe Nachfrage bleibt gedämpft wegen des Handelsstreits zwischen China und den USA, aber die Inlandsnachfrage ging noch deutlicher zurück”, erläuterte Zhengsheng Zhong, makroökonomischer Analyst bei der CEBM Group, die Konjunkturdaten. “Es wird immer wahrscheinlicher, dass die chinesische Wirtschaft unter größeren Druck kommt”.

In Südkorea mussten die Aktien der beiden Autobauer Hyundai und Kia Abschläge hinnehmen. Das Ziel der beiden Schwesterkonzerne, in diesem Jahr den Absatz auf 7,6 Millionen Fahrzeuge zu steigern, war den Anlegern offenbar nicht ehrgeizig genug. In China büßten Immobilienaktien an Wert ein. Die Parteizeitung People’s Daily hatte die Kommunen angemahnt, beim Wachstum nicht nur auf den Immobilienmarkt zu vertrauen, sondern auf längerfristige Entwicklungen zu setzen.

Der Euro notierte mit 1,1445 Dollar etwas schwächer zur amerikanischen Währung. (Reporter: Wayne Cole und Andrew Galbraith bearbeitet von Sabine Wollrab; bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern: 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)