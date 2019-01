MÄRKTE-Schwache China-Daten setzen Asiens Börsen zu

Frankfurt/Tokio, 02. Jan (Reuters) - Nach enttäuschenden chinesischen Konjunkturdaten ziehen sich Anleger aus den asiatischen Aktienmärkten zurück. Die Börse Shanghai verlor 1,1 Prozent auf 2465 Zähler und in Hongkong verlor der Hang Seng Index sogar 2,8 Prozent auf 25.110 Punkte. Die Börse in Tokio war geschlossen. Das Stimmungsbarometer der chinesischen Einkaufsmanager fiel im Dezember erstmals seit gut eineinhalb Jahren unter die Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert. Entscheidender sei, dass auch die Komponente für die Auftragseingänge unter 50 Zähler gefallen sei, schrieben die Analysten der ING Bank. "Das bestätigt unsere Einschätzung, dass die Konjunktur schwach ist und schnell ein Konjunkturprogramm kommen muss." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 2.465,29 -1,2 CSI300 2.969,54 -1,4 Hang Seng 25.063,67 -3,0 Kospi 2.010,00 -1,5 Euro/Dollar 1,1486 Pfund/Dollar 1,2755 Dollar/Yen 109,22 Dollar/Franken 0,9806 Dollar/Yuan 6,8555 Dollar/Won 1.119,93 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)