MÄRKTE-Anleger in Japan auf dem Rückzug - China-Börsen legen zu

Frankfurt/Tokio, 04. Jan (Reuters) - Anleger in Japan haben an ihrem ersten Handelstag in diesem Jahr die Reißleine gezogen. Während Börsianer in anderen Regionen in den vergangenen Tagen bereits auf die wieder aufflammenden Konjunktursorgen reagieren konnten, waren die Handelssäle in Tokio feiertagsbedingt geschlossen. Am Freitag verlor der Nikkei-Index 2,3 Prozent auf 19.561 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab ebenfalls deutlich nach. Auch der MSCI-Index der Aktien im asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans notierte 0,7 Prozent im Minus. An den Börsen in China herrschte dagegen zuversichtliche Stimmung. Der Bluechip-Index kletterte um mehr als zwei Prozent. Einer der Gründe dafür war nach Meinung von Experten die Ankündigung des Handelsministeriums in China, Anfang kommender Woche mit einer US-Delegation erneut Gespräche über Handelsthemen zu führen. "Es gibt mehr Gründe zu glauben, dass sich eine Handelsvereinbarung zwischen China und den USA in den kommenden Wochen abzeichnen könnte", beschrieb Ray Attrill, Währungsstratege bei der National Australia Bank. Rückenwind erhielten die Aktienmärkte in China auch von neuen staatlichen Maßnahmen gegen die sich immer deutlicher abzeichnende Konjunkturabkühlung. So soll etwa der Mindestreservesatz für Geldhäuser weiter gesenkt werden, damit Banken mehr Spielraum haben für die Kreditvergabe an kleinere Unternehmen. Die Regierung hatte 2018 wegen des Handelsstreits mit den USA vier Mal den Mindestreservesatz der Banken gesenkt. Als Dämpfer für japanische Aktien wirkte sich der jüngste Anstieg des Yen aus, der japanische Waren im Ausland verteuert. Der Dollar fiel in der Spitze auf ein Neun-Monats-Tief von 105,25 Yen, erholte sich später wieder und notierte bei 108,33 Yen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.561,96 -2,3 Topix 1.471,16 -1,5 Shanghai 2.514,46 +2,0 CSI300 3.034,82 +2,4 Hang Seng 25.490,08 +1,7 Kospi 2.010,25 +0,8 Euro/Dollar 1,1394 Pfund/Dollar 1,2642 Dollar/Yen 108,17 Dollar/Franken 0,9863 Dollar/Yuan 6,8644 Dollar/Won 1.124,53 (Reporter: Shinichi Saoshiro, Patricia Uhlig, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)