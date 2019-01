MÄRKTE-Wall-Street-Rally gibt Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 07. Jan (Reuters) - Ermuntert von den jüngsten Kursgewinnen an der Wall Street steigen Anleger wieder in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index schloss am Montag 2,4 Prozent höher bei 20.038,97 Punkten. Die Börse Shanghai legte 0,7 Prozent auf 2532,60 Zähler zu. Die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vom Freitag wirkten noch nach, sagte Hisao Matsuura, Chef-Anlagestratege der japanischen Investmentbank Nomura. Positiv werteten Anleger vor allem, dass die Federal Reserve bei der geplanten Straffung der geldpolitischen Zügel behutsam vorgehen wolle. Hoffnungen setzten Investoren außerdem auf die neuen Gespräche zwischen den USA und China zur Beilegung des Zollstreits. Die Verhandlungen in Peking sollen bis Dienstag dauern. US-Präsident Donald Trump hatte sich am Wochenende zuversichtlich über die Chancen für eine Einigung geäußert. Da die US-Börsen von ihren Rekordhochs weit entfernt seien, werde Trump der chinesischen Regierung wohl entgegenkommen, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. Vor diesem Hintergrund stiegen die Aktien von Komatsu um knapp sieben Prozent. Der Baumaschinen-Hersteller ist stark in China engagiert. Gleiches gilt für den Traktor-Bauer Kubota, dessen Titel 4,8 Prozent zulegten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.038,97 +2,4 Topix 1.512,53 +2,8 Shanghai 2.533,30 +0,7 CSI300 3.054,83 +0,6 Hang Seng 25.777,23 +0,6 Kospi 2.037,10 +1,3 Euro/Dollar 1,1415 Pfund/Dollar 1,2743 Dollar/Yen 108,15 Dollar/Franken 0,9840 Dollar/Yuan 6,8479 Dollar/Won 1.117,88 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)