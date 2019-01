MÄRKTE-Börse in Tokio im Aufwind - Verhaltene Stimmung in China

Frankfurt/Tokio, 08. Jan (Reuters) - Hoffnung auf eine baldige Lösung im Handelsstreit hat den japanischen Börsen am Dienstag Auftrieb gegeben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewann 0,8 Prozent auf 20.204 Punkte, der breiter gefasste Topix-Index legte ein halbes Prozent zu. "Der Pessimismus an den Märkten hat sich wieder gelegt", sagte Anlagestratege Masanari Takada von der japanischen Bank Nomura. Ermutigt hätten die Anleger vor allem die seit Montag laufenden Handelsgespräche in China zwischen Vertretern aus Peking und Washington. US-Handelsminister Wilbur Ross hatte im Vorfeld erklärt, er sehe gute Chancen für eine Lösung. Anleger fragten angesichts eines schwächeren Yen unter anderem Exportwerte nach. So schlossen die Aktien des Roboterbauers Fanuc und des Autoherstellers Honda jeweils gut drei Prozent fester. Im Fokus stand auch der Autobauer Nissan. Der in Japan verhaftete Ex-Chef von Nissan, Carlos Ghosn, beteuerte bei der ersten Anhörung vor Gericht seine Unschuld. Der 64-Jährige steht unter Verdacht, jahrelang sein Einkommen unvollständig angegeben zu haben. Die Nissan-Aktien notierten kaum verändert bei 895 Yen. An den Börsen in China waren Investoren allerdings nicht ganz so zuversichtlich wie in Tokio. Der Bluechips-Index CSI300 notierte 0,2 Prozent schwächer. In Hongkong kam der Leitindex Hangseng kaum vom Fleck. Auch die chinesische Währung Yuan schwächte sich ab. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.204,04 +0,8 Topix 1.518,43 +0,4 Shanghai 2.524,57 -0,3 CSI300 3.045,92 -0,3 Hang Seng 25.889,22 +0,2 Kospi 2.025,27 -0,6 Euro/Dollar 1,1438 Pfund/Dollar 1,2765 Dollar/Yen 108,88 Dollar/Franken 0,9813 Dollar/Yuan 6,8595 Dollar/Won 1.123,52 (Reporter: Hideyuki Sano, Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)