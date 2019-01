MÄRKTE-Asien-Anleger setzen auf Einigung im Zollstreit von USA und China

Frankfurt/Tokio, 09. Jan (Reuters) - Mit Erleichterung haben Anleger auf die Verlängerung der Handelsgespräche zwischen den USA und China reagiert. "Solange US-Präsident Donald Trump sich bemüht, mit China zu kommunizieren, werten Anleger dies als Zeichen für Fortschritte", sagte Shoji Hirakawa, Chef Anlagestratege des Research-Hauses Tokai Tokyo. Der japanische Nikkei-Index stieg am Mittwoch um 1,1 Prozent auf 20.427 Punkte und die Börse Shanghai gewann 0,7 Prozent auf 2543 Zähler. Letztere profitierte zudem von den Plänen der Regierung in Peking zur Ankurbelung des Autoabsatzes. Die Aktien von Great Wall Motor legten daraufhin die maximal möglichen zehn Prozent zu. Der Fahrzeug-Hersteller kündigte außerdem eine Kooperation mit der israelischen Technologie-Firma Mobileye zur Entwicklung selbst fahrender Autos an. Guanzhou Automobile gewannen 7,2 Prozent. In Japan legten die Titel von Astellas 2,7 Prozent zu. Als erstes Unternehmen überhaupt erhielt die Pharmafirma in Japan die Zulassung für ein Osteoporose-Medikament zur Behandlung von Patienten mit einem hohen Risiko von Knochenbrüchen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.427,06 +1,1 Topix 1.535,11 +1,1 Shanghai 2.545,48 +0,8 CSI300 3.079,44 +1,0 Hang Seng 26.402,52 +2,0 Kospi 2.064,71 +2,0 Euro/Dollar 1,1463 Pfund/Dollar 1,2737 Dollar/Yen 108,92 Dollar/Franken 0,9808 Dollar/Yuan 6,8365 Dollar/Won 1.121,63 (Reporter: Hakan Ersen. redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)