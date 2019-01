MÄRKTE-Yen-Aufwertung drückt Tokioter Börse ins Minus

Tokio, 10. Jan (Reuters) - Die Aufwertung der japanischen Währung Yen hat den Investoren an der Tokioter Börse am Donnerstag schlechte Laune bereitet. Der Nikkei-Index mit den 225 führenden Werten verlor nach zuvor drei positiven Handelstagen in Folge 1,3 Prozent auf 20.163 Punkte. Der breiter gefasste Topix gab 0,9 Prozent nach. Der Dollar fiel in der Spitze um 0,4 Prozent auf 107,77 Yen. Ein stärkerer Yen ist schlecht für die exportabhängige japanische Wirtschaft, deren Waren dadurch im Ausland teurer werden. Experten machten für die Yen-Aufwertung den wachsenden Druck auf die US-Notenbank Fed verantwortlich, eine Pause in ihrem Zinsanhebungszyklus einzulegen. Nach vier Zinserhöhungen im vergangenen Jahr will es die US-Notenbank Fed nun ruhiger angehen lassen. Viele Teilnehmer der jüngsten Fed-Sitzung vom Dezember sind laut den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der Meinung, dass die Zentralbank bei der weiteren geldpolitischen Straffung "Geduld" aufbringen sollte. Unter den Einzelwerten hatten vor allem Exportwerte wie Sony das Nachsehen. Deren Aktien verloren drei Prozent. Die Titel des Elektronikteile-Herstellers TDK gaben 2,5 Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.163,80 -1,3 Topix 1.522,01 -0,9 Shanghai 2.535,10 -0,4 CSI300 3.072,69 -0,2 Hang Seng 26.483,84 +0,1 Kospi 2.063,28 -0,1 Euro/Dollar 1,1550 Pfund/Dollar 1,2768 Dollar/Yen 107,88 Dollar/Franken 0,9729 Dollar/Yuan 6,7876 Dollar/Won 1.119,26 (Reporterin: Büro Tokio, Rene Wagner, Daniela Pegna, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)