MÄRKTE-Japanische Anleger hoffen weiter auf Ende des Zollstreits

Tokio, 11. Jan (Reuters) - An den asiatischen Märkten haben die Anleger ihre Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelstreits zwischen den weltgrößten Wirtschaftsmächten USA und China hochgehalten. Der Nikkei-Index mit den 225 führenden Werten gewann am Freitag ein Prozent auf 20.359 Punkte. Der breiter gefasste Topix rückte um 0,5 Prozent vor. "Der Marktkonsens ist, dass die USA und China zum gegenseitigen Nutzen in gewissem Maße Kompromisse eingehen werden", sagte Analyst Takuya Takahashi von Daiwa Securities. Auch positive Vorgaben von der Wall Street halfen, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell sagte, er sehe keinen Grund zur Eile auf dem Weg zu höheren Zinsen. Zuletzt war an den Börsen wieder etwas Ernüchterung eingekehrt, weil Anleger noch immer auf konkrete Ergebnisse aus der jüngsten Gesprächsrunde zur Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China warten. China zufolge waren die dreitägigen Gespräche "umfangreich, tief und detailliert". Man habe sich darauf verständigt, engen Kontakt zu halten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.359,70 +1,0 Topix 1.529,73 +0,5 Shanghai 2.553,83 +0,7 CSI300 3.094,78 +0,7 Hang Seng 26.684,59 +0,6 Kospi 2.075,57 +0,6 Euro/Dollar 1,1529 Pfund/Dollar 1,2757 Dollar/Yen 108,36 Dollar/Franken 0,9827 Dollar/Yuan 6,7498 Dollar/Won 1.115,60