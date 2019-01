MÄRKTE-Börsen in China unter Druck - Autowerte schwächeln

Sydney/Frankfurt, 14. Jan (Reuters) - Aus Furcht vor einer Konjunkturdelle in China sind Anleger in Asien in Deckung gegangen. Die Börse in Shenzen und Shanghai verloren zum Wochenstart jeweils rund ein Prozent. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans büßte ein Prozent ein. Die Börse in Tokio blieb feiertagsbedingt geschlossen. Enttäuschung herrschte vor allem darüber, dass die Exporte in China im Dezember um 4,4 Prozent zurückgegangen waren und so damit so stark gesunken sind wie seit zwei Jahren nicht mehr. Analysten hatten dagegen mit einem Wachstum gerechnet. Auch die Importe der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt waren zurückgegangen. Investoren fürchten, dass der seit Monaten schwelende Handelsstreit zwischen China und den USA immer mehr Tribut von der chinesischen Wirtschaft zollt. "Zwar könnten die schlechten Konjunkturdaten jetzt dazu führen, dass die Regierung in Peking noch stärker an einer schnellen Beilegung des Streits interessiert ist", sagte Analyst Ray Attrill von der National Australia Bank. Die Experten der Citibank rechnen dagegen damit, dass die Unsicherheit bestehen bleibt und eine rasche Lösung mit den USA nicht in Sicht ist. Zu den größten Verlierern an den Börsen in China gehörten Automobilwerte. Die Branche rechnet nach einem schwierigen vergangenen Jahr mit einer Stagnation 2019. Die Titel von Geely Automobile verloren 3,2 Prozent. Die Aktien des von Warren Buffett unterstützen eAuto-Bauers BYD gaben in Shenzen 1,1 Prozent und in Hongkong 4,5 Prozent nach. Die Titel von Great Wall Motors und BAIC Motor Corp büßten jeweils rund zwei Prozent ein. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 2.535,05 -0,7 CSI300 3.066,33 -0,9 Hang Seng 26.246,57 -1,6 Kospi 2.064,52 -0,5 Euro/Dollar 1,1477 Pfund/Dollar 1,2850 Dollar/Yen 108,16 Dollar/Franken 0,9832 Dollar/Yuan 6,7637 Dollar/Won 1.122,85 (Reporter: Swati Pandey, Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)