MÄRKTE-Handelsstreit USA/China setzt Asiens Börsen zu

Frankfurt/Tokio, 16. Jan (Reuters) - Schwindende Hoffnungen auf eine baldige Lösung im Zollstreit zwischen den USA und China machen den asiatischen Börsen zu schaffen. Die Börse Shanghai schloss am Mittwoch knapp im Minus bei 2569 Punkten, der japanische Nikkei-Index verlor 0,5 Prozent auf 20.442 Zähler. Kopfschmerzen bereiteten Anleger Aussagen des US-Handelsbeauftragten Robert Lightizer. Dieser hatte gesagt, er sehe keine Fortschritte bei den grundsätzlichen Differenzen im Handelsstreit USA/China. Der Ausgang der Gespräche sei für die Finanzmärkte wichtig, aber klare Ergebnisse seien vorerst nicht in Sicht, sagte Anlagestratege Ayako Sera von der Sumitomo Mitsui Trust Bank. Vor diesem Hintergrund warfen Anleger Aktien mit einem großen China-Geschäft aus ihren Depots. So rutschten die Titel der japanischen Kosmetikfirma Shiseido um 2,4 Prozent und die Papiere des Konkurrenten Kose um 3,5 Prozent ab. In China legten Immobilienwerte dagegen dank anhaltend robuster Hauspreise im Schnitt um 0,4 Prozent zu. Außerdem profitierten sie von einer umgerechnet 73 Milliarden Euro schweren Geldspritze der chinesischen Zentralbank, um die Kreditvergabe der Geschäftsbanken zu stimulieren. Diese Maßnahme ist Teil eines Programms der Regierung zur Ankurbelung der schwächelnden Konjunktur. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.442,75 -0,6 Topix 1.537,77 -0,3 Shanghai 2.570,42 +0,0 CSI300 3.128,65 +0,0 Hang Seng 26.866,77 +0,1 Kospi 2.106,10 +0,4 Euro/Dollar 1,1397 Pfund/Dollar 1,2857 Dollar/Yen 108,57 Dollar/Franken 0,9888 Dollar/Yuan 6,7630 Dollar/Won 1.118,99 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)