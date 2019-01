MÄRKTE-Konjunktursorgen lasten auf Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 17. Jan (Reuters) - Neu aufgeflammte Furcht vor einer Abkühlung der chinesischen Konjunktur setzt den asiatischen Börsen zu. Der japanische Nikkei-Index verlor am Donnerstag 0,2 Prozent auf 20.402 Punkte und die Börse Shanghai gab 0,4 Prozent auf 2259 Zähler nach. Genährt wurden die Spekulationen von einer Gewinnwarnung von Gree Electric. Wegen einer schwächelnden Konjunktur halbierte sich das Wachstum des zweitgrößten Haushaltsgeräte-Herstellers in China 2018 ersten Berechnungen zufolge auf 16 bis 21 Prozent. Gree-Aktien büßten 1,7 Prozent ein. Chinas Ministerpräsident Li Keqiang betonte in einer Radio-Ansprache, dass die Regierung zur Ankurbelung der Wirtschaft ihre Investitionen verstärken werde. Parallel dazu pumpte die Notenbank erneut frisches Geld in die Märkte. In Japan legten die Finanzwerte gegen den Trend zu. Börsianer zufolge profitierten sie von ermutigenden Quartalszahlen der US-Konkurrenten Bank of America und Goldman Sachs. Die Aktien von Sumitomo Mitsui, Mitshibishi UFJ, Shinsei, Nomura und Daiwa gewannen bis zu 4,1 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.402,27 -0,2 Topix 1.543,20 +0,4 Shanghai 2.559,64 -0,4 CSI300 3.111,42 -0,6 Hang Seng 26.784,41 -0,4 Kospi 2.107,06 +0,1 Euro/Dollar 1,1378 Pfund/Dollar 1,2851 Dollar/Yen 108,74 Dollar/Franken 0,9915 Dollar/Yuan 6,7693 Dollar/Won 1.122,70 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Petra Jasper. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)