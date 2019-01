MÄRKTE-Positive Signale im Handelsstreit stützen Börsen in Asien

Frankfurt/Tokio, 21. Jan (Reuters) - An Asiens Börsen haben zu Wochenbeginn die Optimisten den Ton angegeben. Sie stützten sich vor allem auf positive Signale im Handelsstreit seitens des US-Präsidenten Donald Trump. Er hatte am Wochenende erklärt, Fortschritte bei den Verhandlungen mit China zu sehen. Der Nikkei-Index der Börse in Tokio schloss den Handel am Montag 0,3 Prozent fester bei 20.719 Punkten, der breiter gefasste Topix-Index legte um 0,6 Prozent zu. "Der Markt ist im Erholungsmodus", sagte Analyst Shoji Hirakawa vom Tokai Tokyo Research Institute. "Allerdings wird es schwierig werden für den Nikkei, die Marke von 22.000 Punkten bald wieder in Angriff zu nehmen." Einen Dämpfer versetzte der Börsenstimmung in Asien, dass die Wirtschaft in China 2018 so schwach wuchs wie seit 28 Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank auf 6,6 Prozent von 6,8 Prozent im Jahr 2017. Experten rechnen nun mit weiteren Konjunkturhilfen der Regierung in Peking. Dagegen lief es überraschend rund in der Industrie, die Produktion legte im Dezember um 5,7 Prozent zu. Die Börsen in Shanghai und Shenzen rückten je um ein halbes Prozent vor. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.719,33 +0,3 Topix 1.566,37 +0,6 Shanghai 2.610,51 +0,6 CSI300 3.185,64 +0,6 Hang Seng 27.172,57 +0,3 Kospi 2.124,61 +0,0 Euro/Dollar 1,1382 Pfund/Dollar 1,2875 Dollar/Yen 109,55 Dollar/Franken 0,9950 Dollar/Yuan 6,7864 Dollar/Won 1.127,68 (Reporter: Ayai Tomisawa, Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)