MÄRKTE-Börsianer in Asien auf dem Rückzug - Nikkei schließt tiefer

Frankfurt/Tokio, 22. Jan (Reuters) - Anleger in Asien haben sich am Dienstag von den Aktienmärkten ferngehalten. Experten verwiesen auf die zunehmende Furcht vor einer weltweiten Konjunkturabkühlung. "Die Unsicherheiten rund um die Weltwirtschaft graben sich immer tiefer in die Märkte hinein", sagte Nick Twidale, Analyst beim Brokerhaus Rakuten Securities in Australien. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte vor Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft für dieses und nächstes Jahr gesenkt.. Zudem wuchs die Wirtschaft in China 2018 so schwach wie seit 28 Jahren nicht mehr. Der japanische Leitindex Nikkei schloss ein halbes Prozent tiefer bei 20.622 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,6 Prozent nach. An den Börsen in Shanghai und Shenzen rutschten die Indizes um jeweils mehr als ein Prozent ab. In Südkorea fiel der Kospi-Index ebenfalls zurück. Das Wirtschaftswachstum in dem Land verlangsamte sich im vergangenen Jahr auf 2,7 Prozent. Das war die geringste Rate seit sechs Jahren. Aktien des japanischen Batterieherstellers Panasonic fielen um 2,7 Prozent. Grund dafür waren Händlern zufolge Spekulationen, dass der US-Elektroautobauer Tesla seine Abhängigkeit von Panasonic senken will und mit dem chinesischen Batterielieferanten Lishen verhandelt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.622,91 -0,5 Topix 1.556,43 -0,6 Shanghai 2.579,70 -1,2 CSI300 3.143,32 -1,3 Hang Seng 26.945,78 -0,9 Kospi 2.117,77 -0,3 Euro/Dollar 1,1349 Pfund/Dollar 1,2861 Dollar/Yen 109,38 Dollar/Franken 0,9973 Dollar/Yuan 6,8037 Dollar/Won 1.131,31