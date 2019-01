MÄRKTE-Anleger in Asien bleiben auf der Hut - Chipsektor gefragt

Frankfurt/Tokio, 24. Jan (Reuters) - An den asiatischen Börsen haben sich die Anleger am Donnerstag zurückgehalten. "Es gibt keine neuen Nachrichten, um zu kaufen oder zu verkaufen. Die Investoren bleiben an der Seitenlinie", sagte Marktstratege Yasuo Sakuma beim Vermögensverwalter Libra Investments. In Tokio gab der Leitindex Nikkei 0,1 Prozent nach auf 20.574 Punkte. Der ungelöste Zollstreit zwischen den USA und China sowie Konjunktursorgen dämpften die Kauflaune, während höhere Gewinne des US-Halbleiterherstellers Texas Instruments die Stimmung im Chipsektor aufhellten. Anleger griffen bei den Chipzulieferern Advantest und Tokyo Electron zu. Die Aktien gewannen bis zu 6,1 Prozent. An den chinesischen Börsen lag der Schanghaier Leitindex 0,4 Prozent im Plus. Vor allem Finanztitel konnten zulegen. Die Papiere der China Merchants Bank stiegen um 2,6 Prozent, nachdem das Geldhaus in 2018 einen knapp 15 Prozent höheren Nettogewinn erzielte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.574,63 -0,1 Topix 1.552,60 +0,4 Shanghai 2.591,69 +0,4 CSI300 3.158,78 +0,6 Hang Seng 27.078,35 +0,3 Kospi 2.145,03 +0,8 Euro/Dollar 1,1372 Pfund/Dollar 1,3055 Dollar/Yen 109,68 Dollar/Franken 0,9943 Dollar/Yuan 6,7911 Dollar/Won 1.128,03 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)