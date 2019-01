MÄRKTE-Nikkei schließt auf höchstem Stand seit fünf Wochen

Frankfurt/Tokio, 25. Jan (Reuters) - Kursgewinne der US-Chipbranche haben auch der japanischen Konkurrenz Auftrieb verliehen und die Tokioter Börse am Freitag angeschoben. Der Leitindex Nikkei kletterte um ein Prozent auf 20.773 Punkte und damit auf den höchsten Schlusskurs seit kurz vor Weihnachten. Am Donnerstag hatten die Aktien von US-Chipherstellern wie Texas Instruments deutlich zugelegt. Der Rivale Intel enttäuschte seine Anleger jedoch später mit einer mauen Prognose, die Aktien gaben im nachbörslichen Handel an der Wall Street fast acht Prozent ab. Im Blick behielten Anleger weiterhin auch den Handelsstreit zwischen den USA und China. Spekulationen auf eine noch länger dauernde Hängepartie in dem bereits seit Monaten schwelenden Konflikt um höhere Importzölle drückten auf die Stimmung. In China legten die Aktienmärkte dennoch zu, der Index in Shanghai rückte 0,4 Prozent vor. Der Blue-Chips-Index CSI300 gewann knapp ein Prozent. In Tokio standen die Aktien von Nissan im Blickpunkt. Sie stiegen um 2,5 Prozent, nachdem der bisherige Michelin-Chef Jean-Dominique Senard zum neuen Chef beim Nissan-Partner Renault ernannt worden war. Er folgt auf Carlos Ghosn, der in Japan in Haft sitzt wegen des Vorwurfs des finanziellen Fehlverhaltens bei Nissan. Der japanische Autobauer hatte sich bereits von dem Manager getrennt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.773,56 +1,0 Topix 1.566,10 +0,9 Shanghai 2.601,72 +0,4 CSI300 3.184,47 +0,8 Hang Seng 27.495,02 +1,4 Kospi 2.177,73 +1,5 Euro/Dollar 1,1324 Pfund/Dollar 1,3105 Dollar/Yen 109,80 Dollar/Franken 0,9953 Dollar/Yuan 6,7580 Dollar/Won 1.121,80 (Reporter: Patricia Uhlig, Ayai Tomisawa, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)