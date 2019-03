MÄRKTE-Aussicht auf Konjunkturhilfen beflügelt chinesische Börse

Frankfurt/Tokio, 11. Mrz (Reuters) - Die Aussicht auf neue Konjunkturhilfen der Führung in Peking gibt dem chinesischen Aktienmarkt Auftrieb. Der Leitindex der Börse Shanghai stieg am Montag um 1,9 Prozent auf 3026 Punkte. Parallel dazu legte der japanische Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 21.125 Zähler zu. Am Wochenende hatte die chinesische Notenbank weitere Schritte zur Ankurbelung der Kreditvergabe angekündigt. Die Regierung will zudem mit zusätzlichen Infrastruktur-Investitionen gegen die aktuelle Konjunkturschwäche ankämpfen. Am japanischen Aktienmarkt bremsten Spekulationen auf eine Abkühlung der US-Wirtschaft den Kursanstieg, sagte Anlagestratege Yoshinori Shigemi von der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan. Hier wirkten die schwachen Arbeitsmarktdaten vom Freitag nach. Bei den Unternehmen stand Hitachi Chemical im Rampenlicht. Einem Medienbericht zufolge will die Mutter Hitachi ihren 51-prozentigen Anteil an dem Chemiekonzern für umgerechnet 2,4 Milliarden Euro verkaufen. Das wäre ein Aufschlag von 40 Prozent gemessen am aktuellen Börsenwert. Hitachi-Papiere stiegen daraufhin um 5,6 Prozent. Wegen einer Flut von Kauforders wurden die Titel von Hitachi Chemical nicht gehandelt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.125,09 +0,5 Topix 1.581,44 +0,6 Shanghai 3.026,99 +1,9 CSI300 3.729,95 +2,0 Hang Seng 28.456,16 +0,8 Kospi 2.138,10 +0,0 Euro/Dollar 1,1238 Pfund/Dollar 1,2991 Dollar/Yen 111,21 Dollar/Franken 1,0079 Dollar/Yuan 6,7227 Dollar/Won 1.133,55 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)