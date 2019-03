MÄRKTE-Kursrally in Asien - Börsianer hoffen auf Brexit-Einigung

Frankfurt/Tokio, 12. Mrz (Reuters) - Eine Rally bei Technologietiteln und die Hoffnung auf eine Brexit-Einigung haben die Börsen in Asien am Dienstag in die Höhe getrieben. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei der 225 führenden japanischen Werte um 1,8 Prozent auf 21.503 Punkte. Chinas Standardwerte-Barometer CSI300 legte um ein halbes Prozent auf 3.747 Zähler zu. "Wenn das Thema Brexit jetzt tatsächlich erst einmal vom Tisch verschwindet, dürfte einiges an Geld wieder in die Aktienmärkte zurückfließen", sagte Greg McKenna, Anlagestratege beim Researchhaus McKenna Macro. Die britische Premierministerin Theresa May rang sich von der EU im Streit über den Brexit-Vertrag unmittelbar vor einer entscheidenden Parlamentsabstimmung am Dienstag Zusicherungen ab. So soll die Frist für eine Grenzregelung in Irland - der sogenannte Backstop - bis Ende 2020 verlängert werden. "Das Happy End ist zum Greifen nahe, denn die Chancen für ein 'Ja' auf der heutigen Abstimmung sind sicherlich gestiegen", sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. "Aber wenn wir eins in den letzten Monaten gelernt haben, dann, dass in der britischen Politik leider nichts sicher ist." Rückenwind für die asiatischen Märkte kam auch von der Wall Street. Dort hatten Technologiewerte wie Apple und Nvidia deutliche Kursgewinne verzeichnet. In Tokio rückten die Titel des Chipkonzerns Tokyo Electron um 2,1 Prozent vor, TDK gewannen 4,5 Prozent und Sumco 2,2 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.503,69 +1,8 Topix 1.605,48 +1,5 Shanghai 3.060,31 +1,1 CSI300 3.755,35 +0,7 Hang Seng 28.877,11 +1,3 Kospi 2.157,18 +0,9 Euro/Dollar 1,1256 Pfund/Dollar 1,3203 Dollar/Yen 111,30 Dollar/Franken 1,0110 Dollar/Yuan 6,7131 Dollar/Won 1.129,95 (Reporter: Patricia Uhlig, Shinichi Saoshiro, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)