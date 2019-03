MÄRKTE-Schwache Konjunkturdaten drücken Börse in Tokio

Frankfurt/Tokio, 13. Mrz (Reuters) - Enttäuschende Konjunkturdaten haben der japanischen Börse zugesetzt. Der Nikkei-Index verlor ein Prozent auf 21.290 Punkte. Sein chinesisches Pendant aus Shanghai büßte ähnlich stark auf 3027 Zähler ein. Dort blieben Investoren in Erwartung handfester Ergebnisse der Handelsgespräche zwischen den USA und China vorsichtig. Wegen des Zollstreits der beiden weltweit größten Volkswirtschaften gingen die Auftragseingänge der japanischen Maschinenbauer im Januar so stark zurück wie seit vier Monaten nicht. Dies brockte Advantest, Tokyo Electron, TDK und Hitachi Kursverluste von bis zu 3,5 Prozent ein. Die Aktien von Shin-Etsu stiegen dagegen um 2,1 Prozent. Der Chemiekonzern will eigene Aktien im Volumen von umgerechnet 800 Millionen Euro zurückkaufen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.290,24 -1,0 Topix 1.592,07 -0,8 Shanghai 3.026,95 -1,1 CSI300 3.724,19 -0,8 Hang Seng 28.786,30 -0,5 Kospi 2.148,41 -0,4 Euro/Dollar 1,1282 Pfund/Dollar 1,3105 Dollar/Yen 111,30 Dollar/Franken 1,0078 Dollar/Yuan 6,7099 Dollar/Won 1.132,77 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)