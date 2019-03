MÄRKTE-Anleger in Asien hoffen auf Handelseinigung - Börsen legen zu

Frankfurt/Tokio, 15. Mrz (Reuters) - Neue Hoffnungen auf eine Handelseinigung zwischen den USA und China haben Asiens Aktienmärkte zum Wochenschluss angetrieben. In Tokio legte der Leitindex Nikkei am Freitag 0,8 Prozent auf 21.450 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix gewann 0,9 Prozent. Auch in China ging es an den Börsen um bis zu 1,3 Prozent nach oben. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor Neuigkeiten zum Handelsstreit mit China angekündigt. Die Verhandlungen liefen gut: "Wir bekommen, was wir bekommen müssen, und ich denke wir bekommen es relativ schnell." Auch aus China kamen positive Signale: der stellvertretende Ministerpräsident Liu He habe mit US-Finanzminister Steven Mnuchin und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer telefoniert, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua. Beide Seiten hätten weitere substanzielle Fortschritte gemacht. Bei den Einzelwerten waren japanische Exportunternehmen mit großem China-Geschäft besonders gefragt. Aktien von Fanuc, Komatsu und Yaskawa Electric Corp stiegen um bis zu 4,2 Prozent. Zudem beflügelte ein überraschend hoher Gewinnanstieg beim US-Chiphersteller Broadcom den Technologiesektor. Die Aktien von Tokyo Electron kletterten um 2,8 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.450,85 +0,8 Topix 1.602,63 +0,9 Shanghai 3.021,75 +1,0 CSI300 3.745,01 +1,3 Hang Seng 29.075,09 +0,8 Kospi 2.176,11 +1,0 Euro/Dollar 1,1315 Pfund/Dollar 1,3251 Dollar/Yen 111,66 Dollar/Franken 1,0024 Dollar/Yuan 6,7189 Dollar/Won 1.136,43 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)