MÄRKTE-Hoffnung auf Konjunkturhilfen gibt Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 18. Mrz (Reuters) - In der Hoffnung auf Hilfen zur Ankurbelung der Konjunktur steigen Anleger in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index gewann am Montag 0,6 Prozent auf 21.584 Punkte und die Börse Shanghai sogar 2,4 Prozent auf 3094 Zähler. Außer in Großbritannien werde wohl keine der großen Notenbanken in diesem Jahr Zinsen anheben, sagte Alan Oster, Chef-Analyst der National Australia Bank. Unabhängig davon signalisierte der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang, die Regierung wolle die Konjunktur mit geldpolitischen Maßnahmen und Steuersenkungen in Schwung bringen. Unter den Unternehmen waren vor allem Chipwerte gefragt, die Börsianern zufolge von Kursgewinnen ihrer US-Pendants profitierten. In Tokio gewannen die Halbleiterindustrie-Zulieferer Sumco, Tokyo Electron und Advantest um bis zu 3,9 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.584,50 +0,6 Topix 1.613,68 +0,7 Shanghai 3.096,42 +2,5 CSI300 3.851,75 +2,9 Hang Seng 29.308,37 +1,0 Kospi 2.179,49 +0,2 Euro/Dollar 1,1339 Pfund/Dollar 1,3279 Dollar/Yen 111,52 Dollar/Franken 1,0015 Dollar/Yuan 6,7087 Dollar/Won 1.132,21