MÄRKTE-Aktienmarkt in Tokio gibt vor US-Zinssitzung nach

Tokio, 19. Mrz (Reuters) - Gewinnmitnahmen haben den Aktienmarkt in Tokio am Dienstag belastet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 21.528 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab ebenfalls 0,3 Prozent nach auf 1608 Stellen. Die Umsätze blieben allerdings gering. Händler verwiesen auf eine Zurückhaltung bei den Investoren im Vorfeld des Zinsentscheids der US-Notenbank.

Ein Euro wurde etwas tiefer mit 1,1335 Dollar bewertet.

Unter den Einzelwerten in Japan gaben Tokyo Electron und Panasonic je rund ein Prozent nach. Am Montag hatten beide Werte noch zu den Gewinnern gehört. (Reuters-Büro Tokio; geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565-1236 oder 030-2888-5168.)