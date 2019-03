MÄRKTE-Nikkei schließt im Minus - Börsianer warten auf Fed-Entscheid

Frankfurt/Tokio, 19. Mrz (Reuters) - Anleger in Asien sind am Dienstag an der Seitenlinie geblieben. "In der letzten Zeit waren die Handelsvolumina vergleichsweise gering, weil viele Nachrichten in die Kurse bereits eingepreist wurden", sagte Investmentstratege Shoji Hirakawa vom Tokai Tokyo Research Center. Viele Anleger hätten sich daher Gewinne gesichert. Börsianer verwiesen auch auf eine Zurückhaltung bei den Investoren im Vorfeld des für Mittwoch erwarteten Zinsentscheids der US-Notenbank Fed. Außerdem gebe es keine neuen Hinweise, wie es im Handelsstreit zwischen China und den USA weitergehe. Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,1 Prozent schwächer bei 21.566 Punkten. Der breiter gefasste Topix gab 0,2 Prozent nach. Auch in China standen die Börsenampeln auf rot. In Japan standen wegen eines stärkeren Yen vor allem Aktien von exportorientierten Werten auf den Verkaufslisten. So verloren Tokyo Electron und Panasonic je rund ein halbes Prozent. Gefragt waren dagegen Titel von Versicherern und anderen Finanzinstituten. MS&AD Insurance legten 0,5 Prozent zu, Dai-ichi Life gewannen 1,3 Prozent und Sumitomo Mitsui Financial Group ein Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.566,85 -0,1 Topix 1.610,23 -0,2 Shanghai 3.093,39 -0,1 CSI300 3.836,34 -0,4 Hang Seng 29.387,80 -0,1 Kospi 2.177,62 -0,1 Euro/Dollar 1,1348 Pfund/Dollar 1,3273 Dollar/Yen 111,28 Dollar/Franken 1,0003 Dollar/Yuan 6,7156 Dollar/Won 1.131,10 (Reporter: Patricia Uhlig, Ayai Tomisawa, redigiert von Olaf Brenner Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)