MÄRKTE-Asien-Anleger bleiben vor Fed-Entscheid vorsichtig

Frankfurt/Tokio, 20. Mrz (Reuters) - In Erwartung geldpolitischer Signale der US-Notenbank Fed halten sich Asien-Anleger mit Engagements zurück. Der japanische Nikkei-Index hielt sich am Mittwoch knapp im Plus bei 21.608 Punkten, während das Barometer der Börse Shanghai auf 3089 Zähler abbröckelte. "Der Mehrheitsmeinung am Markt zufolge wird die Fed beim Thema Zinsen Vorsicht walten lassen", sagte Hiroyuki Ueno, Anlagestratege beim Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui Trust. Die Aktien von Sony und Nintendo fielen gegen den Trend um jeweils mehr als drei Prozent. Die Google-Mutter Alphabet will einen Streaming-Dienst für Videospiele aufbauen. Wenn ein solcher Konzern mit großen Ressourcen in den Markt einsteige, setze das mittelfristig die Anbieter von Videospiele-Konsolen unter Druck, sagte Makoto Kikuchi, Chef des Vermögensverwalters Myojo. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.608,92 +0,2 Topix 1.614,39 +0,3 Shanghai 3.090,64 +0,0 CSI300 3.835,44 +0,0 Hang Seng 29.375,02 -0,3 Kospi 2.177,10 +0,0 Euro/Dollar 1,1349 Pfund/Dollar 1,3248 Dollar/Yen 111,58 Dollar/Franken 0,9995 Dollar/Yuan 6,7109 Dollar/Won 1.129,96 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)