MÄRKTE-Börsianer in Asien trauen sich nicht vom Fleck

Frankfurt/Tokio, 22. Mrz (Reuters) - Die Anleger in Asien haben sich zum Abschluss der Handelswoche an der Seitenlinie gehalten. Hoch im Kurs standen Technologiewerte, während Aktien aus der Finanz- und Pharmabranche aus den Depots flogen. "Der Höhenflug der Tech-Werte in den USA könnte darauf hinweisen, dass die Branche vor einem Comeback steht", sagte Norihiro Fujito, Chef-Investmentstratege beim Broker Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Angesichts unsicherer Aussichten für die US-Konjunktur hat die amerikanische Notenbank Fed die angepeilten Zinserhöhungen für dieses Jahr abgeblasen. Der Markt in Tokio konnte erst am Freitag darauf reagieren, da am Vortag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde. Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,1 Prozent höher bei 21.627 Punkten. Auf Wochensicht legte der Nikkei damit 0,8 Prozent zu. Der chinesische Standardwerteindex CSI300 notierte unverändert bei 3.835 Zählern. Auch andere asiatisch-pazifischen Börsen kamen kaum vom Fleck. In Japan gehörten die Aktien von Chipherstellern wie Advantest und Tokyo Electron mit Aufschlägen von 6,2 und 5,2 Prozent zu den größten Gewinnern. Titel von Finanzhäusern wie T&D Holdings, Dai-ichi Life und Mitsubishi UFJ Financial Group verloren dagegen bis zu 1,2 Prozent. Ins Rampenlicht rückte der Biotechkonzern Eisai, dessen Titel um 17 Prozent abstürzten. Eisai und das US-Unternehmen Biogen stoppten zwei entscheidende klinische Studien zur Behandlung von Alzheimer. Biogen-Aktien waren deswegen schon am Donnerstag unter Druck geraten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.627,34 +0,1 Topix 1.617,11 +0,2 Shanghai 3.093,60 -0,3 CSI300 3.819,75 -0,5 Hang Seng 28.952,56 -0,4 Kospi 2.186,95 +0,1 Euro/Dollar 1,1379 Pfund/Dollar 1,3141 Dollar/Yen 110,79 Dollar/Franken 0,9926 Dollar/Yuan 6,7026 Dollar/Won 1.129,41 (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)