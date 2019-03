MÄRKTE-Börsianer in Asien ziehen den Stecker - Nikkei rutscht ab

Frankfurt/Tokio, 25. Mrz (Reuters) - Aus Furcht vor einer weltweiten Konjunktureintrübung haben Börsianer in Asien am Montag das Weite gesucht. Der japanische Leitindex Nikkei schloss drei Prozent tiefer bei 20.977 Punkten und erreichte damit den tiefsten Stand seit Mitte Februar. Es war der größte Tagesverlust für den Nikkei seit drei Monaten. Auch an den Börsen in China, Hongkong und Südkorea rutschten die wichtigsten Indizes deutlich ins Minus. Vor allem die Aktien von Versicherern und Banken wie T&D Holdings oder Dai-ichi Life Holdings standen in Tokio unter Druck. Die Papiere von Mitsubishi UFJ Financial Group und Mizuho Financial Group gaben drei und 1,1 Prozent nach. "Speziell für Finanzfirmen wird es wegen der niedrigen Zinsen immer schwerer zu bestehen", sagte Eiji Kinouchi, Chefanalyst beim Broker Daiwa Securities. Unter die Räder gerieten auch Aktien von Unternehmen, die besonders abhängig von der Konjunktur sind. So verloren die Titel des Roboterherstellers Fanuc 3,8 Prozent, die des Technologiekonzerns SoftBank fünf Prozent. Anlass für die aufgeflammten Rezessionsängste bot der US-Anleihenmarkt. Die Renditen kurzfristiger Staatsanleihen waren dort am Freitag erstmals seit zwölf Jahren wieder höher als bei den langfristigen Bonds. Fachleute sprechen von einer inversen Zinsstruktur, die sie als Vorbote eines nahenden Konjunktureinbruchs werten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.977,11 -3,0 Topix 1.577,41 -2,5 Shanghai 3.050,98 -1,7 CSI300 3.753,07 -2,1 Hang Seng 28.495,62 -2,1 Kospi 2.144,86 -1,9 Euro/Dollar 1,1302 Pfund/Dollar 1,3176 Dollar/Yen 109,94 Dollar/Franken 0,9944 Dollar/Yuan 6,7135 Dollar/Won 1.134,66 (Reporter: Daniel Leussink, Ayai Tomisawa und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)