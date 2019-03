MÄRKTE-Kehrtwende an Japans Börsen - Nikkei schließt fester

Frankfurt/Tokio, 26. Mrz (Reuters) - Nach dem jüngsten Kursrutsch haben sich Börsianer in Japan wieder mit Aktien eingedeckt. Der Leitindex Nikkei schloss den Handel am Dienstag 2,2 Prozent höher bei 21.428 Punkten, der breiter gefasste Topix-Index rückte um 2,6 Prozent vor. Der vorläufig gestoppte Abwärtsstrend an der Wall Street habe die Stimmung bei japanischen Anlegern zwar verbessert, sagte ein Händler. Die Furcht vor einer weltweiten Abkühlung der Konjunktur bestehe aber weiterhin. In China hielten sich Investoren daher zurück. Der Bluechip-Index CSI300 verlor 1,4 Prozent. Einer der großen Gewinner an der Börse in Japan waren die Papiere von Nintendo mit einem Kursplus von 4,8 Prozent. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, will der Konzern im Sommer zwei neue Versionen seiner Spielekonsole Switch auf den Markt bringen. Gefragt waren auch Aktien von exportorientierten Unternehmen. So stiegen die Titel von Panasonic um 4,1 Prozent, Yaskawa Electric um 2,4 Prozent und Advantest um 1,9 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.428,39 +2,2 Topix 1.617,94 +2,6 Shanghai 2.994,41 -1,6 CSI300 3.697,29 -1,2 Hang Seng 28.502,12 -0,1 Kospi 2.148,80 +0,2 Euro/Dollar 1,1311 Pfund/Dollar 1,3207 Dollar/Yen 110,10 Dollar/Franken 0,9922 Dollar/Yuan 6,7123 Dollar/Won 1.132,85 (Reporter: Patricia Uhlig und Ayai Tomisawa, redigiert von Hans-Edzard Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)