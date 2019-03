MÄRKTE-China-Börsen legen zu - Tokio leicht schwächer

Frankfurt/Tokio, 27. Mrz (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung gefunden. Kursverluste bei Auto- und Finanzwerten bremsten die Börse in Tokio aus. Der Nikkei-Index verlor 0,2 Prozent auf 21.378 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,5 Prozent nach. Zahlreiche Dividendenabschläge drückten den Gesamtmarkt. Die Stimmung habe sich nach den deutlichen Verlusten der Vortage aber stabilisiert, sagten Händler. In China kletterten die Kurse hingegen. Nach schwächeren Konjunkturdaten setzten die Anleger auf weitere staatliche Unterstützung für die Wirtschaft. Der Shanghaier Index stieg um 0,9 Prozent. Zu den größten Gewinnern gehörten Titel aus den Sektoren Gesundheit und Konsum. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.378,73 -0,2 Topix 1.609,49 -0,5 Shanghai 3.022,72 +0,9 CSI300 3.743,39 +1,2 Hang Seng 28.741,39 +0,6 Kospi 2.145,62 -0,2 Euro/Dollar 1,1256 Pfund/Dollar 1,3179 Dollar/Yen 110,52 Dollar/Franken 0,9956 Dollar/Yuan 6,7185 Dollar/Won 1.134,89 (Reporter: Ayai Tomisawa, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)