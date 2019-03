MÄRKTE-Konjunktursorgen setzen Asiens Börsen zu

Frankfurt/Tokio, 28. Mrz (Reuters) - Aus Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft ziehen sich Anleger aus den asiatischen Aktienmärkten zurück. Der japanische Nikkei-Index fiel am Donnerstag um 1,6 Prozent auf 21.033 Punkte, und die Börse Shanghai büßte ein Prozent auf 2994 Zähler ein. Kopfschmerzen bereitete Investoren Börsianern zufolge erneut der US-Anleihemarkt, wo die Rendite der dreimonatigen Papiere diejenige der zehnjährigen Titel übersteigt. Diese sogenannte inverse Zinskurve gilt als Zeichen einer nahenden Rezession. Vor diesem Hintergrund trennten sich Anleger vor allem von exportorientierten und konjunkturabhängigen Werten wie dem Chip-Ausrüster Tokyo Electron, der Reederei Kawasaki Kisen oder dem Autobauer Subaru, deren Aktien bis zu 3,9 Prozent verloren. Die Halbleiter-Hersteller Renesas und Rohm verloren nach einer Gewinnwarnung des deutschen Konkurrenten Infineon jeweils etwa fünf Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.033,76 -1,6 Topix 1.582,85 -1,7 Shanghai 2.994,05 -1,0 CSI300 3.726,15 -0,5 Hang Seng 28.779,74 +0,2 Kospi 2.128,10 -0,8 Euro/Dollar 1,1259 Pfund/Dollar 1,3186 Dollar/Yen 110,17 Dollar/Franken 0,9948 Dollar/Yuan 6,7271 Dollar/Won 1.136,96 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)